Sedat Doğan adliye çıkışı konuştu: Bu bir diriliş hikayesi

Işın Karaca'dan Sedat Doğan açıklaması!

Işın Karaca sert konuştu: "Yaptığı psikolojik şiddettir"

Şarkıcı Işın Karaca’nın eski eşi ve kızı Mia’nın babası Sedat Doğan, 2.5 yıldır yaşadığı Brezilya’dan döndü. Hakkında yakalama kararı bulunan Doğan, uçaktan iner inmez havaalanında gözaltına alındı. Dün polis tarafından İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Doğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Adliye çıkışı muhabirlere açıklamalarda bulunan Sedat Doğan şöyle konuştu:“Evladıma yeniden sarılacağım gün çok yakında gelecek biliyorum. Bu bir diriliş hikâyesi olacak, kızım ve benim için.”