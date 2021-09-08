Sedef Avcı, hakkında çıkan boşanma iddiaları için ne dedi?

Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülenen Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ile haklarında çıkan boşanma iddialarına yanıt verdi.Avcı, “Hiç haberim yok bu haberlerden. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemide yapacak haber kalmadı, böyle şeyler çıktı” diye konuştu.Muğla'da yaşadıkları köy hayatına oğulları Can'ın eğitimi için ara verdiklerini ve İstanbul'a döndüklerini söyleyen Avcı, İstanbul'a alışmaya çalıştığını söyleyerek, "Can'ın okulundan dolayı geldim. Bundan sonra sürekli Muğla'ya gidip geleceğim. Köy hayatına çok çabuk alıştık. Kendimize yetecek kadar ufak bir tarım da düşünüyoruz. İstanbul yaşantısı tam bir kaos içinde. Oradaki yaşam daha rahat ve sakin" dedi.