Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı'nın tatil planı!

Kıvanç Kasabalı, TRT Belgesel için çektiği 'Şehirden Uzakta' programı için yıl boyunca Anadolu'yu köy köy gezdi. Bu süreçte Sedef Avcı da oğlu Can'la birlikte İstanbul'da kaldı. Bir süredir ayrı kalan çift, şimdi o günlerin acısını çıkarmak istiyor.Tatil için sabırsızlanan aile koronavirüs salgını nedeniyle de kalabalık yerlerden uzak durmak istiyor. Bu nedenle çift, bir karavan kiralayıp yola çıkacak. Belirli bir rota izlemek yerinde keyiflerine göre hareket edecek olan aile, bu macera dolu yolculuğa çıkmayı iple çekiyor.