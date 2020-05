Sedef Avcı: "Şu an ihtiyacımız olan şey, azla yaşamak"

Sokağa çıkıp sahilde yürümek ve tüm sevdikleriyle kocaman sarılmak istediğini belirten güzel oyuncu, "Evde çok durabilen birisi değilim. Sürekli hareket halinde olmayı, dışarıda vakit geçirmeyi çok severim. Evde vakit geçirip kendimi dinleme fırsatım oldu. Evde yapmam gereken, beni bekleyen bir sürü iş vardı, onları yaptım. İnsan her şeye alışıyor. İlk etapta saatler geçmiyordu, şimdi ise günler çok hızlı geçiyor. Yeni bir ev rutinimiz oluştu. Şu an, her şeye rağmen, hayattan keyif almaya çalışıyorum. Bu süreçte elimdekiyle yetinmeyi, her durumda ayakta kalmayı öğrendim” dedi.