Sedef Avcı'dan Kıvanç Kasabalı'ya: Yol arkadaşım iyi ki doğdun

2005 senesinde hayatını Kıvanç Kasabalı ile birleştiren ve günümüzde mutlu bir evlilik süren Sedef Avcı, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.Son olarak Fox TV'de yayınlanan 'El Kızı' dizisinde rol alan Sedef Avcı, son paylaşımıyla gündem oldu. Avcı, kendisi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı'nın yeni yaşını yayınladığı fotoğrafla kutladı.Sedef Avcı, eşiyle motosiklet üzerinde verdiği pozu, "Yol arkadaşım iyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Ünlü ismin, paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.(Kaynak: milliyet.com.tr)