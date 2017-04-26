Sedef Mercan'ın neşesi yerinde

Sosyete - 26 Nisan 2017 18:31

Sosyal sorumluluk projelerinin yardım yemekleri ve gala davetleri dışında çok fazla görünmeyi tercih etmeyen Sedef Hanım, her zaman olduğu gibi mütevaziliği, güler yüzü ve zarifliği ile objektifimize yansıdı. Sedef Hanım giyim mağazalarından alışveriş yaptıktan sonra hızlı adımlarla valeye bıraktığı aracına doğru yürüdü. Sağlıklı beslenme ve sporu yaşam biçimi haline getiren Mercan, oldukça zayıf ve daha fit görünüyordu.