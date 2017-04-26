Sedef Mercan'ın neşesi yerinde

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış işadamlarından Alpsel Mercan’ın eşi Sedef Mercan’a Akmerkez çıkışı görüntülendi.

Sosyete - 26 Nisan 2017 18:31
Sedef Mercan'ın neşesi yerinde
Sosyal sorumluluk projelerinin yardım yemekleri ve gala davetleri dışında çok fazla görünmeyi tercih etmeyen Sedef Hanım, her zaman olduğu gibi mütevaziliği, güler yüzü ve zarifliği ile objektifimize yansıdı. Sedef Hanım giyim mağazalarından alışveriş yaptıktan sonra hızlı adımlarla valeye bıraktığı aracına doğru yürüdü. Sağlıklı beslenme ve sporu yaşam biçimi haline getiren Mercan, oldukça zayıf ve daha fit görünüyordu.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Sedef Mercan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!

"İyi ki doğdun her şeyim"

SOSYETE HABERLERİ

  • Berrin Yoleri alışverişte!
  • Talha Ebuzziya ve Süren turda
  • Özge-Hacı aşkı bitti!
  • Ünlü isim ortalığı birbirine kattı
  • Nebahat Çehre proje aşamasında
  • Fatoş Sarıgül'ün AVM turu...
  • Meral Yazıcı'nın alışveriş turu!
  • Babasının izinden gidiyor
  • Demet Şener'den şok sözler!
  • Uyku koçu West'ten tavsiyeler!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!
  • Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Seren Serengil, Ebru Şallı'yı savundu!
  • Survivor'da elenen isim belli oldu!
  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi
  • Reytingler ‘Diriliş’ diyor, sosyal medya ‘Söz’
Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!