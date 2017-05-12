Sedef ve Kıvanç'ın alışveriş turu!

Bir süredir sakallı tarzı ile dikkat çeken Kıvanç Kasabalı, eşi Sedef Avcı ile Akasya'da görüntülendi.

Alışveriş - 12 Mayıs 2017 17:55
Sedef ve Kıvanç'ın alışveriş turu!
Birkaç gün önce sakallarını kestiğini belirten Kasabalı, 'Sedef'in dizisi devam ediyor. Ben proje değerlendirme aşamasındayım. Bu günü kendimize ayırdık' dedi.

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