Sedef ve Kıvanç'ın alışveriş turu!
Bir süredir sakallı tarzı ile dikkat çeken Kıvanç Kasabalı, eşi Sedef Avcı ile Akasya'da görüntülendi.Alışveriş - 12 Mayıs 2017 17:55
Birkaç gün önce sakallarını kestiğini belirten Kasabalı, 'Sedef'in dizisi devam ediyor. Ben proje değerlendirme aşamasındayım. Bu günü kendimize ayırdık' dedi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Sedef Avcı, Kıvanç Tatlıtuğ
ALIŞVERİŞ HABERLERİ
- Hülya Avşar'ın AVM turu!
- Uğur Aslan'ın AVM turu!
- Burcu Güneş alışverişte!
- Şeyla Gülman Niyego'nun AVM turu!
- Cole Haan'dan kaçırılmayacak stil sahibi fırsatlar
- Yasemin Özilhan'ın AVM turu
- Muazzez Ersoy'un AVM turu!
- Dolunay Soysert alışveriş turunda!
- Zeynep Demirel'in AVM turu!
- Nebahat Çehre alışveriş seviyor