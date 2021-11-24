Sefa Altın’dan ikinci single: USTA

1995, Almanya doğumlu Sefa Altın, küçük yaşta başlayan müzik tutkusunun peşini hiç bırakmadı. Genç yaşında eğlence mekanlarında sahneye çıkmaya başlayan Altın, ilk single’ı “Gülbahçem”i 2018 yılında yayınladı. Arabesk müzik sevenlerin büyük beğenisini kazanan Sefa Altın, ikinci single’ında da yine söz ve müziği kendisine ait bir eseri yorumladı. “Usta” adlı çalışma, MGM Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.Düzenlemesini Kenan İpin ve Burç Şensesli’nin yaptığı “Usta” şarkısının klibi, Halil Kazar’ın yönetmenliğinde çekildi. Sefa Altın, çekimler için başta Belgrad Ormanı olmak üzere İstanbul’un en güzel manzaralı mekanlarında kamera karşısına geçti. Klip, Netd Müzik platformunda müzikseverlerle buluştu.Arabesk müzikteki boşluğu kendine has tarzıyla doldurmaya hazırlanan ve dinleyici kitlesini günden güne genişleten Sefa Altın, “Müzikte kimseye rakip değilim. Kendi yorumum ve tarzımla uzun bir yol yürümek istiyorum” dedi.