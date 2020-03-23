'Sefirin Kızı' da ara veriyor!

Başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinin çekimleri Muğla'da devam ediyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle dizi ekibinin sağlığını riske atmamak için setin durdurulmasına karar verildi. Çarşamba günü bölüm çekimleri bittikten sonra sete bir süre ara verilecek.