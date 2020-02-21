Sefirin Kızı dizisinde kartlar yeniden dağıtılacak!

Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül'ün başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı, Pazartesi günleri zirveye oturdu. Uzunca bir süredir tüm kategorilerde birinci olan dizinin Survivor'ın yayına başlamasıyla birlikte işi zorlaşsa da Sefirin Kızı, yine zirvenin en güçlü adayı olarak yerini koruyor.Bu arada dizinin gidişatı da farklı bir hal almaya başlıyor. Sefirin Kızı'nın yeni bölümlerinde Sancar, yepyeni bir yola girecek. Gerçeklerin peşine düşen Sancar, bu yolda yalnız ilerleyecek. Nare ise Sancar'a engel olmak için elinden geleni yapacak. Sancar ve Gediz dostluğunun bozulma işaretleri de yeni bölümde ekrana gelecek. Sefirin Kızı'nın 10.bölümünde kartlar yeniden dağıtılacak.