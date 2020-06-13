'Sefirin Kızı' dizisinden bir yeni fragman!

Sefirin Kızı, yeniden ekrana dönmek için gün sayarken yayınlanan 16’ncı bölümünden 2. tanıtım da yayınlandı. Yeni tanıtım oldukça ses getirirken Melek'i kimin kaçırdığı merak konusu oldu.Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder, “bizle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım”Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz, hatta ona ihanet etmeyi göze alır. Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmayaçalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?