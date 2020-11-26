Pazartesi akşamları Star TV'de ekrana gelen Sefirin Kızı'nın son bölümünde Tülin Yazkan'ın canlandırdığı Menekşe karakteri bıçaklandı. Dizinin resmi hesaplarından o sahne #EnGüzelAn etiketiyle paylaşıldı. Bu durum sosyal medyada oldukça tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine video sayfalardan kaldırıldı.
Sefirin Kızı dizisinden skandal paylaşım!
Sefirin Kızı'nda Menekşe karakterinin bıçaklanması sosyal medyada #EnGüzelAn etiketiyle paylaşıldı. Bu paylaşım şiddeti övdüğü gerekçesiyle tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından video kısa süre sonra kaldırıldı.
26.11.2020 19:38 Dizi Galeri