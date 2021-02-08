'Sefirin Kızı' dizisinden yeni ön izleme...

Tuba Büyüküstün, Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından 'Sefirin Kızı' dizisine "Mavi" karakteriyle dahil olmuştu. Engin Akyürek'le Tuba Büyüküstün 6 yıl aradan sonra yeniden bir dizide partner oldu. İkilinin hayranları 'Sefirin Kızı'yla ilgili her detayı yakından takip etmeye başladı.Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümden Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'li bir ön izleme sahnesi yayınlandı.