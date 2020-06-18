"Sefirin Kızı" dizisine flaş transfer!

Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Beren Gençalp ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı Sefirin Kızı dizisine sürpriz bir oyuncu katılıyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; haftaya 17. bölümde sezon finali yapacak olan diziye oyuncu Gözde Çığacı sürpriz bir karakterle hızlı bir giriş yapacak ve yeni sezonda da sevilen diziye devam edecek.Muğla'da çekilen dizi ekibi sezon finalinin ardından İstanbul'a dönmeyecek ve olası 2. dalgaya karşı stok bölüm çekecek. (Kaynak: tv100.com)