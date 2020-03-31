'Sefirin Kızı' dizisine zorunlu ara!

Başrollerine Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinin seti geçtiğimiz çarşamba günü koronavirüs salgını nedeniyle durmuştu. Star TV'de ekrana gelen dizinin dün akşam yeni bölümü yayınlandı.Sefirin Kızı'nın yayınlandığı saatlerde yönetmen Emre Kabakuşak sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlandı ve diziye ara verildiğini bir süre yeni bölüm yayınlayamacaklarını duyurdu.İşte o açıklama: