Sefirin Kızı, herkesi ekran başına kitledi!

Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan 11’nci bölümüyle; 20+ABC1’de 8,43 izlenme oranı, 17,35 izlenme payı ile en çok izlenen dizi olurken; Total’de 7,86 izlenme oranı, 16,97 izlenme payı ve AB’de de 7,31 izlenme oranı, 17,05 izlenme payı aldı.Nare’nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre’de Nare’nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel’in karşısındadır.Isabel’e soruları soran Sancar, cevapları bulansa Gediz olur. Nare, Gediz’e nihayet tüm sırlarını açacak, akıl hastanesindeki günlerini anlatacak kadar güvenir.Isabel ise Sancar’a yeni bir masal anlatır; Shakespeare’nin Othello’sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello’yu öğrenen Sancar çok sarsılır.Üzerine bir de Akın’la karşılaşınca Sancar gerçeği bulmak üzere gittiği İsviçre’den bulduğu cevaplarla delirmek üzere döner ama Akın da onu görünce Nare’nin Türkiye’de olduğunu anlar ve çıldırır.İsviçre’de bunlar yaşanırken, Nare Türkiye’de babasının yokluğunda onu çok zorlayan Melek’le uğraşmakta, kızının üç kişilik bir aile olabilme umudunu yok etmeye çalışmaktadır. Ama Sancar çok kalmadan Türkiye’ye döndüğünde, hiç de Nare’nin beklediği gibi davranmayacak ve Nare’nin işini iyice zorlaştıracaktır.Öte yandan, ‘Sefirin Kızı’, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Dizi hesaplarından paylaşılan ‘#Kalbimdesin’ etiketiyle sosyal medyada binlerce yorum paylaşıldı. Dizinin nabzını saniye saniye tutan seyirci, yaptığı yorumlarla da duygularını ifade etti.Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı’nda; Engin Akyürek; ‘Sancar Efe’ karakterine, Neslihan Atagül Doğulu ise ‘Sefirin Kızı Nare’ karakterine hayat veriyor.Sefirin Kızı, her Pazartesi saat 20.00’de Star’da.