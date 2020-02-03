Sefirin Kızı kritik virajda!

Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu büyüledi!
Çukur ise yaşanan bu reyting kaybının ardından Nejat İşler'le kadrosunu güçlendirerek önemli bir adım attı. Ayrıca bir süredir Almanya'da olan Vartolu da geri döndü ve Yamaç'la Vartolu arasında ilginç bir çatışma yaratıldı. Bu durumun reytinglere nasıl etki edeceği ise merak konusu oldu.
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O sebeple bu akşam yaşanacak olan rekabet daha da önem kazandı. Eğer Sefirin Kızı, üçüncü kez Çukur'u geçmeyi başarırsa kolay kolay zirveyi bırakmayacağı net bir şekilde anlaşılacak. Bakalım Sefirin Kızı bu kritik virajdan nasıl çıkacak?