Sefirin Kızı kritik virajda!

Sefirin Kızı ile Çukur arasında yaşanan reyting rekabeti devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek iki diziden hangisinin zirvede olacağı merak ediliyor.

03.02.2020 11:29 Dizi Galeri

Sefirin Kızı kritik virajda! Pazartesi akşamları yaşanan reyting rekabeti tuhaf bir hal almaya başladı. Sefirin Kızı, 3 sezondur tahtından inmeyen Çukur'u zirveden etti. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde yer aldığı dizinin yayınlanan son 2 bölümü reytinglerde tüm kategorilerde birinci oldu.

Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu büyüledi!

Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu büyüledi!



Çukur ise yaşanan bu reyting kaybının ardından Nejat İşler'le kadrosunu güçlendirerek önemli bir adım attı. Ayrıca bir süredir Almanya'da olan Vartolu da geri döndü ve Yamaç'la Vartolu arasında ilginç bir çatışma yaratıldı. Bu durumun reytinglere nasıl etki edeceği ise merak konusu oldu.

"Yamaç Koçovalı'nın acısına son vereceğiz!" Şok fragman...



O sebeple bu akşam yaşanacak olan rekabet daha da önem kazandı. Eğer Sefirin Kızı, üçüncü kez Çukur'u geçmeyi başarırsa kolay kolay zirveyi bırakmayacağı net bir şekilde anlaşılacak. Bakalım Sefirin Kızı bu kritik virajdan nasıl çıkacak?

Bunlarda ilginizi çekebilir: