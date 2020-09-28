'Sefirin Kızı'na 5 ödül birden!

Neslihan Atagül: “Onaylanmayan oyunum”

'Sefirin Kızı'nda yer yerinden oynayacak!

Neslihan Atagül'den 'Sefirin Kızı' paylaşımı!

Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası İzmir Film Festivali'nin noter onaylı halk oylaması sonuçları açıklandı. Düzenlenen oylama sonucu "Televizyon Dizileri" kategorisinde ‘Sefirin Kızı’, büyük bir başarıya imza atarak 5 ayrı dalda ödüle layıkFestival kapsamında yaklaşık 1.5 aydır devam eden halk oylamasına 150’den fazla ülke katıldı. 5 milyon tekil oyun kullanıldığı oylamada, ‘Sefirin Kızı’ dizisindeki rolleriyle milyonların beğenisini toplayan Neslihan Atagül Doğulu ‘En İyi Kadın Oyuncu’, Engin Akyürek ‘En İyi Erkek Oyuncu’, Tülin Yazkan ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’, Uraz Kaygılaroğlu ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ve Beren Gençalp ‘En İyi Çocuk Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.