'Sefirin Kızı'na 5 ödül birden!

Star’ın milyonları ekran başına kilitleyen, yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı sevilen dizisi ‘Sefirin Kızı’, 3. Uluslararası İzmir Film Festivali’nde 5 ayrı dalda ödüle layık görüldü. Online olarak düzenlenen törende ödül alan oyuncular, dizinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla mutluluklarını ifade etti.

28.09.2020 13:28 Dizi Galeri

'Sefirin Kızı'na 5 ödül birden! Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası İzmir Film Festivali'nin noter onaylı halk oylaması sonuçları açıklandı. Düzenlenen oylama sonucu "Televizyon Dizileri" kategorisinde ‘Sefirin Kızı’, büyük bir başarıya imza atarak 5 ayrı dalda ödüle layık

Neslihan Atagül: “Onaylanmayan oyunum”

Neslihan Atagül: “Onaylanmayan oyunum”



Festival kapsamında yaklaşık 1.5 aydır devam eden halk oylamasına 150’den fazla ülke katıldı. 5 milyon tekil oyun kullanıldığı oylamada, ‘Sefirin Kızı’ dizisindeki rolleriyle milyonların beğenisini toplayan Neslihan Atagül Doğulu ‘En İyi Kadın Oyuncu’, Engin Akyürek ‘En İyi Erkek Oyuncu’, Tülin Yazkan ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’, Uraz Kaygılaroğlu ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ve Beren Gençalp ‘En İyi Çocuk Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

'Sefirin Kızı'nda yer yerinden oynayacak!

'Sefirin Kızı'nda yer yerinden oynayacak!



Neslihan Atagül'den 'Sefirin Kızı' paylaşımı!

Neslihan Atagül'den 'Sefirin Kızı' paylaşımı!

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