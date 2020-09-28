'Sefirin Kızı'na 5 ödül birden!

Neslihan Atagül: “Onaylanmayan oyunum”
Festival kapsamında yaklaşık 1.5 aydır devam eden halk oylamasına 150’den fazla ülke katıldı. 5 milyon tekil oyun kullanıldığı oylamada, ‘Sefirin Kızı’ dizisindeki rolleriyle milyonların beğenisini toplayan Neslihan Atagül Doğulu ‘En İyi Kadın Oyuncu’, Engin Akyürek ‘En İyi Erkek Oyuncu’, Tülin Yazkan ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’, Uraz Kaygılaroğlu ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ve Beren Gençalp ‘En İyi Çocuk Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.
'Sefirin Kızı'nda yer yerinden oynayacak!
Neslihan Atagül'den 'Sefirin Kızı' paylaşımı!