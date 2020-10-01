'Sefirin Kızı'na damga vuran öpüşme!

Star TV'de Pazartesi akşamları ekrana gelen 'Sefirin Kızı' dizisinin yeni bölüm fragmanı olay oldu. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin 22. Bölüm fragmanında Nare ile Sancar'ın öpüşmesi dikkat çekti. Sosyal medyada büyük ilgi gören fragmanla ilgili yüzlerce yorum yapıldı.İşte Sefirin Kızı 22. Bölüm Fragmanı: