Sefirin Kızı'na kısa bir mola! Neslihan Atagül...

Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte kamera karşısına geçtiği Sefirin Kızı'nda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Oldukça başarılı bir oyunculuk çıkaran Atagül dizininin yayınlandığı günler sosyal medyada da oldukça konuşuluyor.Fakat Sefirin Kızı'nın çekimleri Muğla'da devam ettiği için güzel oyuncu eşi Kadir Doğulu'dan bir süredir ayrı kalmıştı. Kadir Doğulu da yeni bir dizi hazırlığında olduğundan çift bir araya gelemiyordu. Neslihan Atagül, Sefirin Kızı'na verilen kısa arayı fırsat bilip İstanbul'a eşinin yanına koştu.Neslihan Atagül izin gününde geldiği İstanbul'da Kadir Doğulu'nun abisi Kemal Doğulu'yla da bir araya geldi. İkilinin kareleri sosyal medyada yayınlandı.