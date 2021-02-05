'Sefirin Kızı'na yeni oyuncu!

Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı “Sefirin Kızı”nın, oyuncu kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu. Birbirinden sürükleyici ve tutku dolu sahneleriyle adından söz ettiren diziye, 39. Bölümden itibaren dahil olacak olan başarılı oyuncu Ferit Aktuğ, canlandıracağı ‘Bora’ karakteriyle seyirciyi farklı bir serüvenin içine sokacak. Ferit Aktuğ’un canlandıracağı ‘Bora’ karakteri ve sonrasında yaşanacaklar ise şimdiden merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Ferit Aktuğ, daha önce de Star’ın sevilen dizisi ‘Ufak Tefek Cinayetler’de ‘Taylan’ karakterini canlandırmıştı.Sefirin Kızı çekimleri için Bodrum’a giden ünlü oyuncu Ferit Aktuğ, ilk kez kamera karşısına geçti. Dizinin 39. Bölümünde ‘Bora’ karakteriyle ekrana çıkacak olan Aktuğ’dan ilk kareler ise setten paylaşıldı.1978 yılında Adana'da dünyaya gelen Ferit Aktuğ, ilkokul ve orta öğretimin ardından üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. Kariyeri boyunca çeşitli dizi, sinema ve tiyatro projelerinde yer alan Ferit Aktuğ, daha önce Star’da yayınlanan "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde "Taylan" karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.‘Sefirin Kızı’, her Pazartesi saat 20:00’de Star’da.