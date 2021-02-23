Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından diziye Tuba Büyüküstün dahil olmuştu. Dizide Mavi karakterine hayat veren güzel oyuncu, 6 yıl aradan sonra yeniden eski partneri Engin Akyürek'le oynama şansı buldu. İkilinin yakınlaşma sahneleri merakla bekleniyordu. Dün akşam ekrana gelen bölümde Mavi ile Sancar arasında ilk yakınlaşma gerçekleşti. Sosyal medyada "reyting öpücüğü" yorumları yapıldı.
İşte o sahne:
Sefirin Kızı'nda beklenen sahne gerçekleşti!
Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in öpüşme sahnesi “Sefirin Kızı” dizisine damga vurdu. Sosyal medyada “Reyting öpücüğü” yorumları yapıldı.
23.02.2021 18:35 Dizi Galeri