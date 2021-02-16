Sefirin Kızı'nda şoke eden ayrılık!

Neslihan Atagül'ün sağlık problemleri nedeniyle Sefirin Kızı'na veda etmesinin ardından kadroya Tuba Büyüküstün katılmış ve senaryo değiştirilerek dizi başka bir hikayeye evrilmişti. Bu değişimin ardından Sefirin Kızı'nda ayrılıklar da peş peşe yaşanmaya başladı.Neslihan Atagül'ün ayrılığından bir hafta sonra Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti. Dün akşam yayınlanan bölümle birlikte de Bülent Şakrak kadrodan ayrıldı.Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Şakrak şu ifadeleri kullandı:“Sefirin Kızı tayfasına inceden bir duyurudur. Bugün veda günü, akşama bu işi finale götürüyoruz Kahraman Boz açısından. Şahane bir yolculuk ve eşsiz bir deneyimdi. Özellikle yolu çiçeklendiren siz seyircilere binlerce teşekkür ediyorum.”