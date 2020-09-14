'Sefirin Kızı'nda yer yerinden oynayacak!

Yeni bölümde nefes kesen gelişmeler peş peşe yaşanırken dizinin başrol oyuncuları; Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu gelen yoğun istek üzerine dizinin hayranları için objektiflere birlikte poz verdiler.Geçtiğimiz Pazartesi akşamı yaşanan gelişmelerin sosyal medyada büyük yankı bulurken şimdi nefesler bu akşam yaşanacak gelişmeler için tutuldu. Nare’nin Efeoğlularının konağında yaşamaya başlaması yeni çok daha tehlikeli bir savaşın başlangıcı olacak. İkiliyi ayırmak için Menekşe ve Akın el sıkışırken Gediz ise Nare’ye duyduğu aşkı için savaşmaya karar veriyor.Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici anlatımıyla Sefirin Kızı bu akşam Star’tv’de.