'Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül'ün yerine bakın kim geldi?

Neslihan Atagül, başrollerini Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'yla birlikte paylaştığı 'Sefirin Kızı' dizisine sağlık sorunları nedeniyle veda etmişti. Instagram hesabından bir açıklamada bulunan oyuncu, "Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlemeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar." demişti.Bugün Sefirin Kızı dizisinin resmi hesaplarından yapılan açıklamayla Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün'ün kadroya dahil edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tuba Büyüküstün" ifadelerine yer verildi.Bu arada Tuba Büyüküstün daha önce Kara Para Aşk dizisinde Engin Akyürek'le kamera karşısına geçmişti. Oldukça başarılı olan ikili, Türkiye'de ve yurtdışında bir çok ödüle layık görülmüştü.