'Sefirin Kızı'ndan merak uyandıran fragman!

Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinin 32.bölümü pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı oldukça merak uyandırdı. Sancar ve Nare'nin ayrılığı ile başlayan fragmanın sonunda Sancar, Menekşe'nin hamile olmadığını öğrendi.Bu arada Kahraman, Akın Baydar'ın cesedinin yerini de polislere ihbar etti.İşte Sefirin Kızı 32. Bölüm Fragmanı: