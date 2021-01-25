'Geçirgen Bağırsak Sendromu'na yakalanan Neslihan Atagül'ün başrolünde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmasının ardından yerine geçecek isim merak konusu olmuştu. Kısa süre sonra da Tuba Büyüküstün'le anlaşıldığı açıklanmıştı.
Hangi rolle kamera karşısına çıkacağı merak edilen Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı ilk 'Sefirin Kızı' fragmanı yayınlandı.
İşte o fragman
Sefirin Kızı'ndan Tuba Büyüküstün'lü ilk tanıtım!
'Sefirin Kızı' dizisinden yeni bölümünden Tuba Büyüküstün'lü ilk tanıtım geldi.
25.01.2021 18:59 Dizi Galeri