'Sefirin Kızı'nın afişi görücüye çıktı!

Sefirin Kızı olay yarattı! Dünyada da ilgi gördü!

'Sefirin Kızı'ndan ilk kareler ortaya çıktı!

Engin Akyürek ile Neslihan Atagül, Montenegro yolcusu!

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin başrol oyuncuları afişteki uyumları ile göz doldurdular. İlk günden itibaren setten paylaşılan fotoğraflar ve yayınlanan tanıtımları ile çok konuşulan dizinin afişi de sosyal medyada büyük ilgi gördü.Yapımına O3 Medya ve NGM’nin birlikte imza attığı “Sefirin Kızı” güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile 16 Aralık Pazartesi 20.00’de Star’ da başlayacak.