'Sefirin Kızı'nın afişi görücüye çıktı!

Star’ın iddialı projelerinden ‘Sefirin Kızı’nın afişi yayınlandı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkacağı dizinin afişi büyük beğeni topladı.

08.12.2019 15:43 Dizi Galeri

'Sefirin Kızı'nın afişi görücüye çıktı! Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin başrol oyuncuları afişteki uyumları ile göz doldurdular. İlk günden itibaren setten paylaşılan fotoğraflar ve yayınlanan tanıtımları ile çok konuşulan dizinin afişi de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yapımına O3 Medya ve NGM’nin birlikte imza attığı “Sefirin Kızı” güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile 16 Aralık Pazartesi 20.00’de Star’ da başlayacak.


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