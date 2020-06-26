Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'dan alkışlanacak hareket!

30 Haziran'da doğum gününü kutlayacak olan Uraz Kaygılaroğlu sevenlerinden hediye yerine kanser hastalarına ve ailelerine destek olmalarını istedi.Kaygılaroğlu sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:"Sevgili ailem ve dostlarım. 30 Haziran benim doğum günüm ancak sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin kendine dönüp, içimizdeki iyiliği paylaşma arzusunun olduğu şu günlerde sizlerden minik bir iyilik istiyorum. @iyilikpaylas sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için bir kampanya açılmasına vesile oldum. Büyük veya küçük fark etmeksizin, yapacağınız bağışlar, kanser hastası çocuklarımızı çok sevindirecek. İyiliği paylaşalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Kampanya linkini profilime bırakıyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. @kaannyildirimm bir tek sen hem yardım yap hem hediye al!"