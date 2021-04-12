Fransa’nın Cannes şehrinde her yıl (9-12 Nisan) düzenlenen dünyanın en prestijli TV içerik fuarı MIPCOM için hazırlanan dizinin yeni afişi büyük beğeni topladı. Çekimi Bodrum’da gerçekleşen afişte dizinin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün uyumları ile göz doldurdular.
Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Dizide; Engin Akyürek ‘Sancar Efe’ karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise ‘Mavi’ karakterini canlandırıyor. Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya’nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.
‘Sefirin Kızı’, her pazartesi saat 20.00’de Star’da…
Sefirin Kızı'nın MIPCOM afişi yayınlandı!
Star’ın sevilen dizisi ‘Sefirin Kızı’, yurt dışında da yerini almaya hazırlanıyor. Yapımına NGM ve O3 Medya birlikte imza attığı, başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı ‘Sefirin Kızı’nın yeni afişi ve ‘MIPCOM’ uyarlaması yayınlandı.
12.04.2021 22:26 Dizi Galeri