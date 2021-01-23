'Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan ve Cemre Öktem de oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.Nare’nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge’den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Nare’nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz’in kafasını Güven de karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu’nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.Sancar, Gediz’den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar’ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.