Star Tv’de yayınlanan başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek’in oynadığı Sefirin Kızı 7 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek.
SEFİRİN KIZI YENİ SEZON FRAGMANI
'Sefirin Kızı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Geçtiğimiz sezona damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Sefirin Kızı'nın yeni sezon tarihi açıklandı. Sancar ve Nare'nin sevdasını anlatan Sefirin Kızı dizisinde iki aşık tam muradlarına erecekken talihsiz bir olay yaşanıyor. İşte merakla beklenen Sefirin Kızı dizisinin yeni sezon yayın tarihi...
31.08.2020 19:12 Dizi Galeri