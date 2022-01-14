Sefo'dan yeni şarkı; "Affettim"

Yeni şarkısı "Affettim" in prodüktörlüğünü başarılı müzik adamı Aerro üstlendi.Sefo, 6 ayda 250.000.000 dinlenme sayısına ulaşarak bir rekora imza atan ve yıl boyunca tüm ödüllerin sahibi olan "Bilmem Mi" şarkısına Meksikalı yıldız Reik ile bir remix hazırladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.