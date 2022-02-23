“Şehirde Kimse Yokken” prömiyerini gerçekleştirdi!

Zorlu PSM’nin kendi prodüksiyonu olma unvanını taşıyan ilk tiyatro oyunu Şehirde Kimse Yokken, çok sayıda ünlü isim ve gazetecinin katılımıyla dün akşam prömiyerini gerçekleştirdi. Çağdaş yazarlarımızdan Ahmet Sami Özbudak’ın birbiri ile paralel iki öyküyü kaleme aldığı ve simgesel anlatılarla hikayesini zenginleştirdiği ve Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde gerçekleşen oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.“Hayat bir masal mıdır? Masalsa bir sonu var mıdır? Mutlu son yoksa bu hayatta o zaman hayat dediğimiz şey masal mı, acı gerçeğin ta kendisi mi? “Şehirde Kimse Yokken...” soru sordukça yeni sorular yaratan, insanlığa verilen cinsiyet rollerine dair sorular da soran, bu sorulara hem tanıdık hem de farklı cevaplar getiren ve oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ile Ersin Arıcı’nın yer aldığı Şehirde Kimse Yokken gerilim ve yer yer mizah ögeleriyle bezeli mistik anlatısıyla 23 Şubat ve 7-13-14 ve 28 Mart’ta izleyicilerle buluşmaya devam edecek.