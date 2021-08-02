Şehrazat ile Hazal Kaya sosyal medyada karşı karşıya geldi!

Türkiye'de "Help Turkey" başlığıyla yayınlanan yabancı bir metin ile sosyal medya kullanıcıları dünyaya yardım çağrısında bulundu. Şehrazat, "Ülkem, vatanım bu acziyete düşecek ülke değildir. Onun için o yardımları paylaşmayacağım" diyerek bu paylaşımı reddetti.Şehrazat'ın bu sözlerine Hazal Kaya'dan tepki geldi:“Cayır cayır yanan canları izlemek gitsin zorunuza…Bir ağaç, bir köy, bir hayvan daha kurtulsun da kim ne derse desin bizim için. Ne tuhaf dertler var ya...”