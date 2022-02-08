Seks bizi daha akıllı yapıyor ve genç tutuyor

Seksin sağlıklı olduğunu biliyoruz. Seks biyolojik, psikolojik ve sosyal bir olay olmasına rağmen, gerçek havai fişekler beyinde ortaya çıkar. Seks sırasında büyük miktarda salınan dopamin, beyindeki ödül sistemini büyük ölçüde harekete geçirerek beynin sinir hücreleri arasında gerçekleştirilen sinyal iletimini sağlar. Beyindeki sinir hücreleri arasındaki bağlantı ne kadar güçlüyse beyin o kadar iyi çalışır ve yeni hücrelerin oluşmasına katkı sağlar. Ayrıca seks sırasında vücutta kan dolaşımı artar, bu da dokuların yenilenmesine yardımcı olarak cildin daha parlak ve genç görünmesi üzerinde etki yapar.Öpüşmeyle binlerce sinir hücresi ortaya çıkar. Dokunma uyaranlarını dudaklardan, dilden ve ağızdan gönderir. Bu bilgiyi işleyen beynin bölümüne iletir. İlk öpücüğün, romantizmden daha fazlası olup olmayacağına karar verir. Öpüşmenin, potansiyel cinsel partnerleri araştırmayı hizmet etmesi mantıklıdır.Sarılmak stresi ortadan kaldırır. Âşıkların sarhoş edici öforesinin büyük bir kısmı noradrenalindir. Böbreküstü bezinde oluşan nörotransmitter aynı zamanda ruh halini yükseltir, farkındalığımızı arttırır, yorgunluğu giderir, ağrıyı azaltır. Bu nedenle bazen stresi unutmamızı sağlamak için sarılmanın yeterli olduğu açıklanabilir. Sözde endorfinler vücutta ağrı kesici işlevi görür. Seks sırasında gevşemeyi teşvik ederler. Özellikle kadınların orgazma ulaşmalarına yardımcı olurlar. Kadınlar orgazm sırasında; ‘Dizlerimin bağı çözüldü’ ifadesini kullanırlar. Bu endorfinin etkisiyle olur. Gerçekten de endorfinler, bir gecelik bir duruşun kısa sarhoşluğundan ziyade, tanıdık bir ilişki içinde cinsel zevkle rol oynuyor gibi görünmektedir.Vücudun doruktan sonra kapanması, en azından erkeklerde bir süre cinsel uyaranlara duyarlı olmaması, orgazmdan sonra giderek daha fazla salınan nörotransmitterden kaynaklanmaktadır.Seksin stresi azalttığını da biliyoruz. Çünkü stres hormonu, kortizolüne karşı duran hormonları serbest bırakır. Seks, örneğin migren veya karın kramplarını bile hafifletebilir. Bumesas olarak beyinde serbest bırakılan morfin gibi davranan endorfin sayesinde olur. Düzenli seks ile vücut ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren ve hatta yara iyileşmesini engelleyen immunoglobin üretir. Bağışıklık sisteminin genel sağlıkta ve beyin sağlığında önemli etkisi vardır.Yaşları 50-83 yaş arasında 73 kişi üzerinde yapılan araştırmada; seksin dikkat, hafıza, dil becerileri ve görsel algı üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.Dr. Zengin; ‘‘Tabi burada, içinde duyguların olduğu bir cinsellikten bahsediyoruz. Günlük veya saatlik ilişkilerde bu etkinin oranı çok düşecektir’’ dedi.