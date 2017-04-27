Seks için en uygun saat!

Farklı saat dilimlerinde yaşanan cinsellikte aynı ölçüde mi zevk alınır? Sağlık koçu Alisa Vitti, bu konu için açıklama yaptı.

Cinsellik - 27 Nisan 2017 15:31

Alisa Vitti, bunu araştırdı ve erkek ve kadın için en iyi seks saatinin 15.00 olduğunu belirledi.



Vitti, özellikle erkeklerin östrojen seviyesinin bu saatlerde zirve yaptığını ve erkeklerin seks sırasında duygusal olarak daha etken olduğunu ekledi.



Erkeklerin en iyi seks zamanı testosteron seviyesinin zirveye ulaştığı sabah saatlerinde de olabiliyor, ancak kadınlar öğleden sonra daha uyarılmış hissediyor. Bu nedenle uzman Alisa Vitti, daha iyi ve partnerinizle daha bütünleşmiş bir deneyim için östrojenin yükselmesini beklemek gerektiğini ifade ediyor.



“Tek sorun, pek çok insanın bu zaman diliminde çalışıyor olması” diyen uzman Vitti, bu anı deneyimlemek için çiftleri plan yapmaya teşvik ediyor.



Kaynak:sozcu.com.tr

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