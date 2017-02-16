Seks robotları hazır!

Robotlarla seks çok yakında gerçek olacak, böylece partnere gerek kalmadan sekse doymanızı sağlayacak!

Cinsellik - 16 Şubat 2017 17:41

Teknoloji ve cinsel ilişki konusunda uzman olan Dr. Trudy Barber, evli çiftlerin arasındaki cinsel ilişkinin sadece özel günlerde kalacağını söylerken, seks ihtiyaçlarının genel olarak robotlarla karşılanacağını ifade etti. Barber, robotlarla seks sayesinde gerçek seksin değerinin artacağını ve daha heyecanlı bir seks hayatı oluşacağını da belirtti.



Robotlarla seksin, ne zaman kabul edilebilir olacağı değil, bizim robotlarla sekse ne zaman entegre olacağımızın önemli olduğunu belirtti. Ayrıca cinsel isteklerin robotlarla daha rahat yaşanacağını söyleyerek, kendi cinsel hayatımızı keşfetmemizin daha kolaylaşacağını ifade etti...



Ses tonlarını ve yüz ifadelerini analiz edebilen ve bu analize göre duygulara tepki verebilen “Pepper Robot” gibi robotlar şimdiden dünyada kullanılmaya başladı. Humanoid adı verilen insansı robotlar, özellikle Japonya’da yaşlı insanlara hizmet sağlamak için kullanılıyor. Bilim adamları ayrıca çocuk bakıcılığı yapmak için de Humanoidlerin kullanılabileceğini düşünüyor. Yani robotlar seks hayatımızın yanında tüm hayatımıza girmek üzere.



Londra Üniversitesi Goldsmiths’de bilgisayar uzmanı olan Kate Devlin, seks robotlarının insan partnerinin cinsel tercihlerine cevap verecek şekilde geliştirileceğini düşündüğünü söyledi.

Bununla birlikte, sanal zeka uzmanları, insanlarla ilişkiye girecek robotların yayılmasıyla, gençlerin cinsel

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