Sekse bir tutam karabiber atın!

Birçok yiyeceğin cinsel hayatı olumlu yönde etkilediği bilinen bir gerçek. Peki karabiberin de bunlardan biri olduğunu biliyor muydunuz? İşte detaylar...

Cinsellik - 28 Temmuz 2017 16:33

Türk Mutfağı'nın vazgeçilmez baharatlarından biri olan karabiberin yeni bir faydası da ortaya çıktı. Uzmanlar karabiber tüketen çiftlerin seks hayatında olumlu gelişmeler olduğunu söylüyor. Libidoyu yükselten karabiber aynı zamanda afrodizyak etkisiyle de çiftlerin seks hayatını güzelleştiriyor.



Sağlık açısından birçok faydası bulunan karabiber, sekste de etkisini göstermeyi başarıyor. Soğuk algınlığı, öksürük gibi birçok hastalığa iyi gelen karabiber aynı zamanda cinsel gücü de arttırıyor.

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