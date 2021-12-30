'Seksenler' dizisinde yeni yıl coşkusu!

Çınaraltı Mahallesini 1992 senesinden, 1993 e yılına geçiyor olmanın heyecanı sarmıştır. Mahalleli yeni yılı, ailece evlerinde yiyecekleri güzel bir yemekle, televizyon karşısında karşılamayı beklerken Butik Ali dillere desten bir yılbaşı geccesi organize etmeye başlar.Mahalledeki pasajın en üst katındaki salonu kiralayan Butik Ali, kuyumcu Aret’in de desteği ile insanların ailece eğlenebilecekleri, müzikli bir yılbaşı eğlencesi tertip eder. Amacı tüm İstanbul sosyetesini bu nostalji geccesine getirmektir.Butik Ali büyük düşünür ve onun muhteşem satış yeteneği ile çok geçmeden tüm biletler tükenir. Ancak bir problem vardır. Butik Ali bu yılbaşı geccesinde sürpriz sanatçılar çıkacağını, eski şarkılar söyleneceğini ve çok eğlenceli bir nostalji geccesi yaşanacağını söylemiştir. Butik Ali sanatçıları ayarlayan menajerin çok ünlü bir dolandırıcı olduğundan habersizdir. Tüm biletlerin satılmış olmasının verdiği mutlulukla derin bir nefes alan Butik Ali, tam bu esnada gazetede bu ünlü dolandırıcının haberini görür.Soluğu hemen Rıza Amirin yanında alan Butik Ali, Rıza’dan öğrendikleri ile büyük bir üzüntü yaşar. Ortada ne bir menajer vardır ne de sanatçılar. Butik Ali dolandırılmıştır. Yılbaşı geccesine sayılı günler kalmışken ve İstanbul sosyetesi şarkılı bir nostaljik gecce beklerken, Butik Ali’yi çaresizlik sarmıştır. Butik Ali’nin imdadına mahalleli koşar.Ahmet’in önderliğinde mahallenin erkekleri kendi aralarında anlaşır ve nostalji geccesinde sahne alacaklarını, şarkı söyleyeceklerini söyler. Mahalleli şarkı söyleme hazırlıklarına başlarken, bazıları ise durumu fazla ciddiye alıp şan dersi bile alır. Bu haberle çok sevinen Butik Ali hazırlıklarına hız kesmeden devam eder ve yine sürprizler yaşanır. Unutulan değerleri bize tekrar hatırlatan Seksenler yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1’de.