Seksenler ekibini buluşturan film

Sinema - 17 Ocak 2017 19:07

Müfit Can Saçıntı’nın yeni filmi “Yaşamak Güzel Şey” reyting rekortmeni “Seksenler” dizisinin oyuncularını bir araya getirdi.Dizinin 5 yıl boyunca yönetmenliğini üstlenen Saçıntı, filmde başrolü Seksenler’in Nazlı’sı Yasemin Çonka ile paylaşıyor.Merakla beklenen film Yaşamak Güzel Şey’in kadrosunda Çonka ile birlikte Seksenler’in Rıza Komiseri Onur Dilber ve Rıza’nın eşi Emel’e hayat veren Bahar Süer de yer alıyor.Seksenler ekibini yeniden buluşturan film, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti kahramana dönüşmesini konu alıyor.Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Müfit Can Saçıntı “ Uzun yıllar birlikte çalıştığım arkadaşlarımla olmak, filmin en keyifli yanlarından biri oldu benim için. Bir yönetmen için, büyük bir şans bu.” dedi.Senaryoyu çok sevdiğini belirten Onur Dilber “ Senaryoyu o kadar çok sevdim ki, okumayı bitirdiğimde gecenin saat ikisi olmasına rağmen Müfit Abi’yi uykusundan uyandırıp duygularımı paylaştım” dedi.Senaryoyu okumadan kabul ettiğini söyleyen Bahar Süer “Yönetmenimize ve ekibimize güvenİmden dolayı, senaryoyu okumadan rolü kabul ettim. Okuyunca çok sevdim. Tek üzüntüm çekimlerimin kısa sürmesiydi. KeşkeYaşamak Güzel Şey dizi olsaydı da yine yıllarca çalışabilseydik” dedi.Yasemin Çonka ise “Müfit ile yönetmenimiz olduğu 80'ler döneminde de, filmde de büyük bir keyif ve huzurla çalıştık. Müthiş bir senaryo zekası olan, çok yetenekli bir insan Müfit:) Rol arkadaşı olmak da keyifliymiş. Oyuncuyu özgür hissettiren bir yanı var ve bence bu büyük bir nimet.” dedi.Saçıntı’nın “İzleyiciye terapi gibi gelecek” diye tanımladığı yeni filmi Yaşamak Güzel Şey, Nisan ayında vizyonda olacak.