Seksin bilinmeyen faydaları

Cinsellik hakkında bilinmeyen gerçekler...

Cinsellik - 11 Ocak 2017 10:20
Seksin bilinmeyen faydaları
Seks, kendinizi en iyi hissetmenizin dışında sosyal yaşamınız ve psikolojiniz için terapi işlevi görüyor. Vücut sağlığınız için de büyük önem taşıyan cinsel yaşam çiftler arasında bağlayıcı bir güce sahip.

Yaratıcılık katıyor

Seksin yaratıcılıkla ayrılmaz bir ilişkisi vardır. Sekste tabularınız varsa, onları yıkmak için ne bekliyorsunuz? Bu tabuların yaratıcılığınızı da etkilediğinizi unutmayın. Yatakta rahat hareket ederseniz, yaratıcılığınız gelişir ve her şeye farklı gözle bakmaya başlarsınız.

Seks yaparken yaklaşık yarım saatte 200 kalori yakmanızı sağlarken kendinizle barışık olmayı ve zevk veren noktalarınızı göz önünde tutmanızı sağlar. Daha dik durmanızı sağlar. Cinsel yaşamınız içinizdeki hazineleri keşfetmenizi sağlar ve özgüveninizi artırmaya yardımcı olur.

Kendinizi güzel hissettirir

Seks yapmak büyük bir rahatlama sağlar.Bunun için de stresi hayatınızdan uzak tutar. Cinsel içerikli şakalar yapmanızı ve bu konudaki tabularınızı yıkmaya yarar. Komik ve sır dolu sohbetlerin aranan ismi haline gelebilirsiniz. güzel hissetmenizi sağlar. Düzenli seks yapıyorsanız, tüylerinizden devamlı kurtuluyor, kendinize bakıyor ve kişisel bakıma önem veriyorsunuz demektir. Bu durum kendinizi her daim seksi hissetmenizi sağlar. Ayrıca kadınlarda regl döneminde düzen sağlar. Hormonları iyileştirdiği için de daha sağlıklı bir hayat sürmenizi sağlar.

Uykuyu düzenler ve rahatlamış bedeninizin tam olarak dinlenmesini sağlar. Gecenin sonunda rahat bir uykuya dalarsınız. Bununla beraber bağırsaklara masaj yapar ve sindirimi de kolaylaştırır.
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