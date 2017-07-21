Seksin ilginç faydaları ortaya çıktı!

Dünyanın en eski heyecanlarından birisi olan seks, yaşattığı haz ve salgılattığı onca harika hormon sayesinde bize gençlik, dinçlik, güzellik, dirilik, sağlık ve daha pek çok şey sunuyor.

Cinsellik - 21 Temmuz 2017 20:52

Seks sırasında kalp atışlarımız hızlanıyor, daha sık ve fazla nefes alıyor, vücuda daha fazla oksijen alıyor, kan dolaşımımızı hareketlendiriyor, içimizdeki hayat enerjisinin dönmesini sağlıyoruz.



Hem kalori yakmak, hem de keyifli anlar geçirmek için seksten daha ideal ne olabilir ki? Düzenli seksin faydaları gerçekten de şaşırtıcıdır. Seks yapmanın faydaları nelerdir merak ediyorsanız yazımızı okuyun.



Seksin Bilmediğiniz 10 Faydası

1-Seks tansiyonu düzenler ve kalbin kan pompalama gücünü artırır. Seks sırasında pompalanan başka şeyler de vardır yani. Ritmik hareketler, hızlanan soluklar, birbirine karışan nefesler, tutkuyla kenetlenen dudaklar ve iç içe geçen organların bu enerjisi vücutta pek çok şeyi düzene sokar.



Düzenli seks yapanların stresi yönetme becerisinin, yapmayanlara nazaran daha fazla olduğu belirtiliyor. Seks yapın, sinirleriniz gevşesin, kalbiniz saat gibi çalışsın ve oksijen her bir hücrenize rahatça ulaşsın.



2-Orgazm anında salgılanan oksitosin hormonu daha iyi bir uyku sağlar. Düzenli seks size derin ve doyurucu uykular sağlar. Seksten hemen sonra gelen uyuma isteği de oksitosin hormonu ile ilintilidir. Seksin yararlarından biri iyi uykudur diyebiliriz. Ama kendinizi kaptırıp vaktin nasıl geçtiğini anlamazsanız, uykusuz da bırakabilir tabii.



3-Seksin yararlarından birisi de kişiye özgüven vermesidir. Seks, kişinin kendisine duyduğu güveni arttırır. Düzenli ve iyi seks yapan kişilerin daha özgüvenli oldukları saptanmış.



4-Partnerinizle geçirdiğiniz mükemmel dakikalar birbirinize daha yaklaşmanızı ve ilişkinin daha da sağlamlaşmasını sağlar. Düzenli seksin faydalarından birisi de budur işte. Kadınlar, eşleri ya da partnerleri onlara sarıldığında daha iyi hissettiklerini belirtiyor. Bir de sarılmanın ötesine geçince varın siz düşünün.



5-Sevişmenin faydaları arasında kalori sarf etmek de vardır. Seks sırasında yoğun enerji sarf eder ama bunun farkında dahi olmazsınız. Yani seks sırasında harcadığınız efor size yormak şöyle dursun daha da dinç kılar. Sonra gitsin kaloriler, gitsin fazla kilolar.



6-Yapılan araştırmalar kanıtlamış ki, haftada en az 2 kez seks yapan erkeklerde kalp krizi riski yarı yarıya düşüyor. Daha fazla seks ise kalbi daha fazla koruyor. Ama kalbi koruyacağım diye skoru abartmaya kalkıp kalbi durdurmayın. Her şeyin fazlası zarar. Seksin bile!



7-Düzenli seks yapan kişilerin bağışıklık sistemleri ve enfeksiyonlara karşı olan dirençleri daha da kuvvetleniyor.



8- Oksitosin hormonu aynı zamanda ağrı düzeyini de azaltır. Seks sırasında salgılanan endorfin, yani mutluluk hormonu hem daha az ağrı hissetmenizi sağlar, hem de kendinizi çok daha iyi hissetmenizi…



9-Seksin faydaları nelerdir sorusuna “güzel bir cilt” yanıtını verebiliriz. Seks cildi gerçekten de güzelleştirir. Hızlanan kan dolaşımı ve salgılanan hormonlara teşekkürü borç biliriz. Pürüzsüz, parlak, canlı ve kadife gibi bir ten için düzenli olarak sevişin.



10- Seksin bir faydası da seviştiğiniz kişiyi karakter olarak daha iyi tanımanızı sağlamasıdır. İnsanların en dipte kalmış yönleri seks sırasında ortaya çıkar. Seks yaparken o mülayim ve ağırbaşlı zannettiğiniz adamın içinden bir canavar çıktığına, yahut agresif görünen kadının tıpkı bir kedi gibi kendisini size teslim ettiğine tanık olabilirsiniz. Bir insanı seks sırasında gayet yakından tanırsınız. Sadece fiziksel açıdan değil, ruhsal açıdan da…



Seksin faydaları nelerdir sorusunun yanıtını bu 10 maddeyle kısıtlı tutmak sekse yapılan bir haksızlık olacaktır.



Seks hamilelik döneminde de hekim izin verdiği sürece yapılabilir. Hamilelikte seksin faydaları arasında hem anne adayını gevşeterek doğuma daha iyi hazırlanmasını, hem de anne adayının aldığı zevkin bebek üzerinde olumlu etki etmesini sağlamak vardır. Hamilelikte seks eşleri birbirine daha da yakınlaştırır.



Kısacası seks, hijyen kurallarına dikkat edildiği sürece faydalıdır, keyiflidir, eşsizdir.



Kaynak: purnoktalari.net

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