Seksin sınırları yok!

Seks hayatınızı canlandırmak, ilişkinize renk katmak için farklı önerilerimize göz atmalısınız...

Cinsellik - 11 Şubat 2017 18:18

Çoğu kadın sadece yatakta seks yapmakta ısrarlı davranabilir. Ancak bu vazgeçilmez kural, seks hayatınızı monotonlaştırabilir.



Koltukta, banyoda, mutfakta, evin yatak odası dışında pek çok alanında sevişmek, seks hayatını renklendirmenin en iyi yollarından biri…



Hatta imkanınız varsa, otel odasında konaklamak da bir seçenek…Asansörde, arabada, merdiven boşluğunda… Böyle bir şeyi denemeye cesaretiniz var mı?



Asansörde: Sadece oral seks denemek bile bu heyecanı yaşamanızı sağlayabilir, hem de ani bir durumda toparlanmanızı kolaylaştıracaktır. Etek giymiş olmak, hatta iç çamaşırınızın olmaması, emin olun, hızınıza hız katabilir. Plazaların asansörlerine dikkat edin, kamera olabilir.



Arabada: Ön koltukta başlayıp, ön sevişmeden sonra daha rahat hareket edebileceğiniz arka koltuğa geçebilirsiniz. O araba kullanırken oral seks yaparak, onu gerçek sürüş keyfiyle tanıştırabilirsiniz, ama kaza yaptıracak kadar değil tabii! Camların kapalı olması, seslerinizin çevreden dikkat çekmesini engeller.

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