Sekste tabu yok!

Mutlu bir cinsel yaşamın formülü, sevişme öncesinde yapmanız gereken ufak tüyolarda gizli...

Cinsellik - 24 Ocak 2017 11:31
Sekste tabu yok!
Daha mutlu ve arzulu bir seks hayatı istiyorsanız, sevgilinizle direkt sevişmeye geçmeden önce bunları yapmaya özen gösterin. Multu bir cinsel yaşam için tavsiyelerimiz...

Öncelikle göz göze gelin. Seksin daha tutkulu hale gelmesi için ilk adım olarak partnerinizle birbirinizin gözlerinin içine bakın. Onu ne kadar istediğinizi gözlerinizle anlatın. Sıcak bir gülümseme, minik öpücükler, göz göze bakışmalar... Partneriniz bundan çok etkilenecek.

Herşeyi bir kenara bırakıp, güzel şeyler düşünün. Çok sıkcıı ve yorucu bir gün geçirmiş olabilirsiniz. Yatağa geçmeden önce mutlaka rahatlamalısınız. Bütün negatif düşünceleri yatak odanızın dışında bırakın ve partnerinizn de aynı şekilde davranmasını sağlayın. Bu konuda sizden daha gerginse onu rahatlatmak için birkaç güzel söz söyleyebilir ve masaj yapabilirsiniz. Mutlu düşünceler, seksi de daha arzu dolu hale getirecektir.

Fantazilerinizi birbirinize anlatın. Sağlıklı boyutlarda fantezi kurmanın çiftlerin mutlu bir cinsel yaşam sürmesini sağladığı bir gerçek. Partnerinizle birlikte fantezilerinizi birbirinize anlatın ve hoşlandığınız şeyleri yatak odanızda da uygulayın. Fantezi kurma konusunda kötü olduğunuzu düşünüyor ya da bundan çekiniyorsanız, tüm bu düşünceleri kafanızdan atın. Partnerinizle yatak odanızda özgür olduğunuzu ve seksten zevk almak için sizi engelleyen hiçbir şey olmadığını unutmayın.

Ön sevişmelerin çiftleri doruk noktaya ulaştırdığını biliyor muydunuz? Ön sevişme, işte tam da bu sebepten mutlu bir seks hayatının olmazsa olmazlarının başında geliyor. Erkeklerin ön sevişmeyi kısa tutup bir an önce sekse geçmek istedikleri bir gerçek. Ancak seksi mutlu sonla bitirmek istiyorsanız, ön sevişmeyi atlamamanız gerekiyor. Ön sevişmeyi uzatan çiftler aynı anda orgazm olabiliyor.

Seks öncesi romantik dokunuşlar, özellikle kadınlar için oldukça önemli. Daha kolay orgazm olmayı sağlayan bu dokunuşlar, erkeklerin de uyarılmasını sağlıyor. Vücudun dış noktaların başlayarak merkeze doğru yapzcağınız dokunuşlar, seks hayatınızı ateşleyecek.


Sarılmak, yalnızca seks sonrası yapılan bir hareket değil! Ön sevişmede başlayıp seksin başlangıcına kadar tutku dolu sarılmaların gücünden yararlanabilirsiniz. Sarılmalar ve kucaklaşmalar, oksitosin hormonunun salgılanmasına neden olur ve sizi seks öncesi rahatlatır.
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