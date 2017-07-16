Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı!

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, damatları ve korumaları ile Adana Yüzevler Kebap sahibi Selahaddin Aydoğdu arasında yaşanan kavganın ardından Aydoğdu bugün akşam saatlerinde ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

Yaşam - 16 Temmuz 2017 23:18
İzmir'in Çeşme İlçesi'nin turistik Alaçatı Mahallesi'nde Adana Yüzevler Kebap sahibi Selahaddin Aydoğdu ve çalışanları ile Milli Takımlar Sportif Direktörü Fatih Terim, damatları ve korumalarının geçen Cumartesi günü karıştığı kavga ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Olayın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydoğdu, bugün akşam saatlerinde iddiaya göre basın yoluyla hakaret ve tehdit nedeniyle ifadeye çağrıldı. Bunun üzerine Adana Yüzevler Kebap sahibi Selahaddin Aydoğdu Alaçatı polis merkezine giderek ifade verdi.

Aydoğdu'nun ifade verdikten sonra ayrılacağı belirtildi.
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