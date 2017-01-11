"Kim Milyoner Olmak İster?"i artık o sunacak!
Selçuk Yöntem'in acı günü!
Usta oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem'in ablası Canten Tunçata hayatını kaybetti.Magazin - 11 Ocak 2017 19:25
Selçuk Yöntem'in ablası Canten Tunçata hayatını kaybetti. Tunçata'nın naaşı, Kadıköy'deki Sahrayı Cedid Cami'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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