Son olarak ATV’de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ programını sunan usta oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem, yeni bir proje için Fox TV ile anlaştı.
19 Mayıs tarihinde ülkemizde vizyona girecek ‘The Ottoman Lieutenant' filmiyle yurt dışında büyük ses getiren Yöntem, yepyeni bir proje için yeni sezonda Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Ünlü tiyatro sanatçısı Selçuk Yöntem'in hayranlarını ekrana kilitleyeceği projenin hazırlıkları son hız devam ediyor.
Selçuk Yöntem'in yeni adresi belli oldu
'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucu koltuğunu Murat Yıldırım'a devreden Selçuk Yöntem, yeni bir projeyle ekranlara dönüyor.Magazin - 13 Mayıs 2017 02:00
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Bağlantılar: Selçuk Yöntem, Fox TV
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