Verdiği kilolardan sonra oldukça değişen ve kendini daha hareketli ve güçlü hissettiğini belirten Selda Hanım arkadaşıyla giyim mağazalarını gezip alışveriş yaptı.
Selda Sipahioğlu'nun AVM turu!
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış simalarından başarılı iş kadını Selda Sipahioğlu, Akmerkez’de kameralara yansıdı.Sosyete - 27 Nisan 2017 10:05
Bir arkadaşıyla alışveriş merkezindeki İtalyan restoranı Serafina’ya gelerek yemek yiyip sohbet ettikten sonra mekân çıkışında objektifimize yansıyan Selda Sipahioğlu, her zaman olduğu gibi güler yüzlü ve enerjikti.
Verdiği kilolardan sonra oldukça değişen ve kendini daha hareketli ve güçlü hissettiğini belirten Selda Hanım arkadaşıyla giyim mağazalarını gezip alışveriş yaptı.
Verdiği kilolardan sonra oldukça değişen ve kendini daha hareketli ve güçlü hissettiğini belirten Selda Hanım arkadaşıyla giyim mağazalarını gezip alışveriş yaptı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Selda Sipahioğlu
SOSYETE HABERLERİ
- Sedef Mercan'ın neşesi yerinde
- Berrin Yoleri alışverişte!
- Faruk Süren ve Talha Ebuzziya turda
- Özge Ulusoy-Hacı Sabancı aşkı bitti!
- Verda Penso kavga etti, ortalığı birbirine kattı!
- Nebahat Çehre proje aşamasında
- Fatoş Sarıgül'ün AVM turu...
- Meral Yazıcı'nın alışveriş turu!
- Elif Boyner babasının izinden gidiyor
- Demet Şener Kutluay: Ortada zina var