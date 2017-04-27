Selda Sipahioğlu'nun AVM turu!

Sosyete - 27 Nisan 2017 10:05

Bir arkadaşıyla alışveriş merkezindeki İtalyan restoranı Serafina’ya gelerek yemek yiyip sohbet ettikten sonra mekân çıkışında objektifimize yansıyan Selda Sipahioğlu, her zaman olduğu gibi güler yüzlü ve enerjikti.Verdiği kilolardan sonra oldukça değişen ve kendini daha hareketli ve güçlü hissettiğini belirten Selda Hanım arkadaşıyla giyim mağazalarını gezip alışveriş yaptı.