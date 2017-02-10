Selen Görgüzel doğum gününü kutladı!

Selen Görgüzel, Etiler'de bir mekanda yeni yaşını kutladı.

Magazin - 10 Şubat 2017 15:32
Selen Görgüzel doğum gününü kutladı!
Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel dün gecce düzenlenen bir parti ile yeni yaşını kutladı. Etiler'de bir mekanda düzenlenen gecceye Görgüzel'in ailesi ve yakın dostları katıldı. Oldukça duygulanan güzel yıldız "Bu gecce bir kere daha anladım ki hiç bir günüm boşuna geçmemiş. Birbirinden değerli dostlar biriktirmiş, harika bir yuva kurmuşum. Yanımda olan beni yalnız bırakmayan aileme ve tüm dostlarıma çok teşekkür ederim iyi ki varsınız..." dedi.

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Selen Görgüzel doğum gününü kutladı!